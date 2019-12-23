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نشرة المرور.. كثافات بجميع المحاور والطرق الرئيسية فى القاهرة والجيزة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:10 ص
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أرشيفية
أرشيفية
نورهان ممدوح
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شهد صباح اليوم الإثنين، كثافات مرورية متوسطة، بمعظم الطرق والمحاور بالقاهرة، وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية للإدارة العامة لمرور القاهرة.

وانتشر رجال المرور على كافة الطرق والمحاور، لتسيير الحركة المرورية، كما انتشرت أوناش الإدارة العامة لمرور القاهرة، لرفع الأعطال والانتظارات الخاطئة منعا لإعاقة الحركة المرورية.

وتكونت كثافات مرورية أعلى كوبري أكتوبر، للقادم من مدينة نصر اتجاه مناطق وسط البلد، بسبب الأعطال المتكررة للسيارات، أعلى الكوبري، وكذلك بشارع الجلاء للقادم من رمسيس اتجاه ميداني عبدالمنعم رياض والتحرير، ويقوم رجال المرور بتسيير الحركة المرورية.

وظهرت كثافات مرورية مرتفعة، بطريق كورنيش النيل، للقادم من مناطق وسط البلد اتجاه المعادى وحلوان، ما أدى إلى تكدس السيارات بمنطقة أثر النبى، بسبب زيادة الأحمال، وسط انتشار رجال المرور لتسيير حركة سير السيارات.

كما تباطأت حركة سير السيارات، بمحور الثورة للقادم لطريق السويس الصحراوى ومصر الجديدة، ونفق الأزهر، ومناطق وسط البلد، ويفضل التوجه لمحور المشير طنطاوى كبديل جيد لحين سحب الكثافات من الطريق.

وظهرت كثافات مرورية بمنطقة العباسية للقادم من نادى السكة تجاه الدمرداش وغمرة، وأيضا بمحور صلاح سالم يوجد به كثافات متوسطة، اتجاه وسط البلد.

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الكلمات المفتاحية

نشرة المرور حركة المرور المرور اليوم

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