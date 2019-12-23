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ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الثامنة عشرة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:05 ص
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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إنتهت أمس الأحد، مباريات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني، والتي أسدل الستار على أحداثها بمواجهة ريال مدريد أمام أتليتيك بلباو بملعب سانتياجو بيرنابيو، والتي انتهت بالتعادل السلبي.


وومنح هذا التعادل فرصة إنفراد برشلونة بالصدارة، بعد أن حقق فوزاً سهلاً على ضيفه ألافيس برباعية مقابل هدف.


على صعيد صراع هدافي الليجا، انفرد ميسي بصدارة هدافي الدوري الإسباني، بفضل هدفه في مرمى ألافيس، مستغلاً صيام كريم بنزيما عن التهديف في مباراة بلباو.


واقترب نجم برشلونة لويس سواريز من الدخول في صراه لهدافين، بفضل هدفه الآخر ضد ألافيس، بينما صام الثلاثي لورين مورون لاعب ريال بيتيس وجيرارد مورينو لاعب فياريال ولوكاس بيريز لاعب ألافيس عن التهديف في تلك الجولة.


ترتيب هدافي الدوري الإسباني

1- ليونيل ميسي (برشلونة) 13 هدف

2- كريم بنزيما (ريال مدريد) 12 هدف

3- لويس سواريز (برشلونة) 10 أهداف

4- جيرارد مورينو (فياريال) 8 أهداف

5- لوكاس بيريز (ألافيس) 8 أهداف

6- لورين مورون (ريال بيتيس) 8 أهداف

7- خيمي أفيلا ( أوساسونا) 8 أهداف

8- أنخيل رودريجيز (خيتافي) 8 أهداف.

9- روجير مارتي (ليفانتي) 8 أهداف

10- أنطوان جريزمان (برشلونة) 7 أهداف

11- ألفارو موراتا ( أتليتيكو مدريد) 7 أهداف

12- ياجو أسباس (سيلتا فيجو) 7 أهداف

13- ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد) 7 أهداف

14- ويليان جوزيه (ريال سوسيداد) 7 أهداف

15- جوسيلو (ألافيس) 7 أهداف.

16- داني باريخو (فالنسيا) 6 أهداف

17- ماكسي جوميز (فالنسيا) 6 أهداف

18- كارل توكو إيكامبي (فياريال) 6 أهداف

19- خواكين (ريال بيتيس) 6 أهداف

20- أنتي بودمير (مايوركا) 6 أهداف.


ترتيب صناع الأهداف

1- ليونيل ميسي (برشلونة) 6 تمريرات

2- لويس سواريز (برشلونة) 6 تمريرات

3- رودريجو (فالنسيا) 6 تمريرات

4- إيفر بانيجا (فالنسيا) 6 تمريرات

5- كريم بنزيما (ريال مدريد) 5 تمريرات

6- مارتن أوديجارد (ريال سوسيداد) 5 تمريرات

7- أنخيل كوريا (أتليتيكو مدريد) 5 تمريرات

8- روبيرتو توريس (أوساسونا) 5 تمريرات

9- فيكتور دياز (غرناطة) 5 تمريرات.
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