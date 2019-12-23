ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الثامنة عشرة







إنتهت أمس الأحد، مباريات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني، والتي أسدل الستار على أحداثها بمواجهة ريال مدريد أمام أتليتيك بلباو بملعب سانتياجو بيرنابيو، والتي انتهت بالتعادل السلبي.