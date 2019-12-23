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ارتفاع عدد قتلى بركان نيوزيلندا إلى 17 شخصا

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:07 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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قالت الشرطة النيوزيلندية، اليوم الإثنين، إنه توفي أحد الجرحى جراء انفجار بركان زاره السياح في وقت سابق من هذا الشهر في مستشفى أوكلاند، ليصل عدد القتلى الرسمي إلى 17 بينما لا يزال اثنان في عداد المفقودين، وفقا لما نقتله وكالة رويترز.

وقال نائب مفوض الشرطة جون تيمز في بيان "يمكن للشرطة أن تؤكد وفاة شخص آخر في مستشفى ميدمور الليلة الماضية... تم إبلاغ الشرطة بالوفاة قبل الساعة 11 مساءً بوقت قصير".

لم تقدم الشرطة أي تفاصيل عن هوية الشخص أو جنسيته. غالبية الضحايا الذين سبق ذكر اسمهم بعد ثوران الجزيرة البيضاء القوي، والمعروف أيضًا باسم الماوري الوهاكاري، كانوا مواطنين استراليين أو مواطنين دائمين.

وأكدت الشرطة، أنه ما زال هناك مفقودين، والمفترض أنهم في عداد القتلى، هم وينونا لانجفورد، أسترالي يبلغ من العمر 17 عامًا، وهايدن مارشال إنمان، مرشد سياحي في نيوزيلندا يبلغ من العمر 40 عامًا. ويعتقد أن أجسادهم جرفها البحر. وقلصت الشرطة عملية البحث عن الجثث لكنها قالت إنها لم تتخل عن الأمل في العثور عليها.

كانت هناك انتقادات للسماح للأشخاص بالوصول إلى الجزيرة، وهي وجهة شهيرة للمتنزهين، بالنظر إلى مخاطر حدوث بركان نشط. وقد أدى ذلك إلى تكهنات بأن المأساة قد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في صناعة السياحة في نيوزيلندا.

قال رئيس الوزراء النيوزيلندي جاسيندا أرديرن، إن التحقيقات الرسمية من قِبل المحققين ومنظمي سلامة العمل في ثوران البركان قد تستغرق ما يصل إلى عام واحد، وسوف تحمل عقوبات جنائية محتملة تصل إلى السجن خمس سنوات.

وفي وقت سابق، قالت الشرطة في نيوزيلندا إنها أجبرت طائرة هليكوبتر تبحث عن جثتين ما زالتا مفقودة بعد ثوران بركان نيوزيلندي في الأسبوع الماضي على العودة بسبب سوء الاحوال الجوية.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين للصحفيين في أوكلاند خلال زيارة للاجتماع مع المسؤولين في أعقاب الثوران البركاني "أعرف أن كل الجهود تبذل... لكن الطقس يتآمر ضدهم في الوقت الحالي، والبيئة التي يعملون فيها خطرة للغاية ".

ومن بين القتلى 11 مواطنًا أستراليًا، وثلاثة مواطنين أستراليين دائمين ونيوزيلندي واحد. توفي شخص آخر، لم يتم الكشف عن اسمه، بعد نقله إلى مستشفى أسترالي.


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ضحايا بركان نيوزلندا بركان نيوزيلندا السياحة في نيوزيلندا

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