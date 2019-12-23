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زيدان بعد تعادل الريال ضد أتلتيك بيلباو: لا نحتاج الي كريستانو
الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:00 ص
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علي ماهر حلمي
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رد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد في المؤتمر الصحفي تعادل الريال ضد أتليتك بيلباو مجرد عثرة نحن نحتاج كريستانو علينا المواصلة على هذا المنوال هي مباراتان فحسب لم نسجل فيهما وقريبا عندما نعود للعمل سنتغلب على هذه الفترة تسألني وسأجاوبك أعتقد أن علينا مواصلة العمل لأننا نتحسن على كافة المستويات.
تعرف علي تصريحات زيدان الكاملة بعد مباراة الريال ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الاسباني :
قال زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد:"لقد حظينا بعدة فرص لكننا لم نضعها في الشباك عندما تخلق الفرص عليك اغتنامها وهو ما لم نفعله كان لدينا 3 كرات في العارضة وعدة فرص لكن هذه كرة القدم الأهم أن نخلق الفرص للتهديف وهو ما قمنا به مرة أخرى حدث ذلك في المبارايات السابقة فالنسيا وبرشلونه لكن هذا لم يجدي نفعا ولم نحصد النقاط الثلاث لأننا لم نسجل لقد استحق لاعبو فريقي أكثر من ذلك، كنت أتمنى أن نسجل الهدف".
وأضاف زيدان بعد مباراة الريال ضد أتلتيك بيلباو:"علينا مواصلة العمل هي مباراتان ليس أكثر التي لم نسجل فيها علينا المواصلة وأن نعود في عام 2020 بنفس النسق لأننا افتقدنا للتسجيل فقط لكننا قدمنا عمل كبير لا يتعلق الأمر بسوء الحظ أو عدم المحاولة الكرة لم تدخل المرمى اليوم، لكن لا يجب أن يحبط ذلك معنوياتنا الهدف سيأتي يطلب الناس منا تقديم كل شيء على أرض الملعب وهو ما نقوم به".
واختتم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد تصريحاته قائلا:"قدمنا أداء جيدا آخر الدقائق مع تقدم سيرخيو راموس هي عادة راموس أن يتقدم للأمام مع جاريث ويوفيتش لعبنا في العمق أكثر وكنا جيدين إلى حد ما. كما كانت هناك عارضة لناتشو سنجتاز هذه الفترة بالهدوء وراحة البال لا نحتاج لأي شيء آخر بالصبر والهدوء سنتغلب على هذه المرحلة لا يمكنني أن ألوم أي لاعب ، لقد قدمنا الكثير وكان ينقصنا فقط التسجيل".
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