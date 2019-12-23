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غلق طريق الجيش من بني سويف حتى المنيا بسبب الشبورة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:02 ص
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أرشيفية
أرشيفية
نورهان ممدوح
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قررت الإدارة العامة للمرور، غلق طريق الجيش من بوابات بني سويف حتي بوابات المنيا.

وأكدت الإدارة في بيان لها، أن قرار الغلق جاء بسبب وجود شبورة مائية.

ويسود البلا اليوم الاثنين، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ جنوبا نهارا، شديد البرودة ليلاً يصل إلى حد الصقيع في وسط سيناء.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على شمال البلاد كما تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار غربا في نهاية الفترة.

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الكلمات المفتاحية

مصر غلق طريق الجيش طريق الجيش شبورة مائية

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