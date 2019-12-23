Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 07:57 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

استطاع نادي تشيلسي الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي توتنهام هوتسبير بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


ملخص مباراة توتنهام وتشيلسي اليوم بالدوري الإنجليزي

وسجل هدفي نادي تشيلسي في مرمى توتنهام ويليان في الدقيقة 12 وفي الدقيقة 45 عن طريق ركلة جزاء كما شهدت المباراة طرد سون هيونج مين نجم توتنهام في الدقيقة 62 لينتهي اللقاء بفوز تشيلسي بهدفين نظيفين.


ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم
وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي تشيلسي إلى 32 نقطة لتواجد في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد نادي توتنهام عند 26 نقطة ليتواجد في المركز السابع.

متصدر جدول الدوري الإنجليزي الممتاز

ويحتل نادي ليفربول صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الريدز حتى الآن في بطولة الدوري.


جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ويستعرض لكم موقع "الفجر" جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي كالآتي:

1- جيمي فاردي "ليستر سيتي" 17 هدف

2- داني إنغز "ساوثامبتون" 11 هدف

3- أوباميانج "أرسنال" 11 هدف

4- تامي إبراهام "تشيلسي" 11 هدف

5- راشفورد "مانشستر يونايتد" 10 أهداف

6- هاري كين "توتنهام" 9 أهداف

7- محمد صلاح "ليفربول" 9 أهداف

8- رحيم سترلينج "مانشستر سيتي" 9 أهداف

9- سيرجيو أجويرو "مانشستر سيتي" 9 أهداف

10- ساديو ماني "ليفربول" 9 أهداف

11- تيمو بوكي "نورويتش سيتي" 9 أهداف
Advertisements

أخبار تهمك

مرتضي منصور يحسم موقف الزمالك من خوض السوبر الإفريقي.. ويفجر مفاجأة للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح ناري من مرتضي منصور بشأن رحيل فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

الصفقة الثانية في الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مباراة اعتزال عماد متعب

منذ حوالي 5 ساعات

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد: هذه المناطق ستشهد اليوم سقوط أمطار

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. الفيفا يكشف سبب حصول صلاح على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

منذ حوالي 5 ساعات

وتتوالى الأزمات.. مشادة عنيفة بين نجوم الزمالك على السوشيال ميديا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| راجح قاتل.. حبس قتلة "شهيد الشهامة" 15 عاما

منذ حوالي 21 ساعة

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

منذ حوالي 19 ساعة

مشادة بين سيد على ونائبة أطلقت النار في حفل خطوبة نجلتها.. شاهد ماذا حدث

منذ حوالي 5 ساعات

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

منذ حوالي 11 ساعة

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 23 ساعة

زيدان بعد تعادل الريال ضد أتلتيك بيلباو: لا نحتاج الي كريستانو

منذ نصف ساعة

تعليق ناري من عمرو أديب على الإفراج عن سامي عنان

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
09:42 ص

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

01:02 م

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

09:28 م

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

09:22 م

تعليق ناري من عمرو أديب على الإفراج عن سامي عنان

10:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status