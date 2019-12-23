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مقتل جندي أمريكي في أفغانستان

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 07:41 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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ذكر الجيش الأمريكى، فى بيان له أنه لقى أحد افراد الخدمة الأمريكية مصرعه فى أفغانستان، اليوم الإثنينن وفقا لما أوردته رويترز. ولم يعط مزيدًا من التفاصيل وحجب اسم عضو الخدمة حتى يتم إبلاغ أقربائه.

قتل أكثر من عشرة من أفراد القوات الأجنبية في أفغانستان في عام 2019. ولم تعلن أي جماعة مسلحة على الفور مسؤوليتها عن أي هجوم على القوات الأمريكية.

يوجد حوالي 20 ألف جندي أجنبي، معظمهم أمريكيون، في أفغانستان كجزء من مهمة الناتو بقيادة الولايات المتحدة للتدريب والمساعدة وتقديم المشورة للقوات الأفغانية. تقوم بعض القوات الأمريكية بعمليات لمكافحة الإرهاب ضد الجماعات الإسلامية المتشددة.

تجري الولايات المتحدة مفاوضات مع مقاتلي طالبان خلال العام الماضي حول صفقة يمكن بموجبها للولايات المتحدة سحب قواتها من أطول حرب لها مقابل ضمانات أمنية لطالبان.

هذا الشهر، قال المفاوضون الأمريكيون إنهم سيستريحون من المحادثات بعد أن شن المتمردون هجومًا انتحاريًا على قاعدة أمريكية كبيرة.

تسيطر حركة طالبان على المزيد من الأراضي أكثر من أي وقت مضى منذ الإطاحة بها من السلطة عام 2001.

وفي وقت سابق، لقى عضوان بالخدمة الأمريكية مصرعهما فى تحطم مروحية فى أفغانستان. وقال مسؤولون عسكريون أمريكيون، إنه لا يبدو أن المروحية سقطت نتيجة لنيران العدو، وفقا لما اوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".

وقال بيان صادر عن القوات الأمريكية في أفغانستان: "قتل اثنان من أفراد الخدمة الأمريكية في تحطم طائرة هليكوبتر في 20 نوفمبر 2019 في أفغانستان." واضاف ان "سبب التحطم قيد التحقيق لكن لا تشير التقارير الاولية الى انه نجم عن نيران العدو."

ولم يقدم المسؤولون العسكريون الأمريكيون أي تفاصيل أخرى حول ظروف الحادث أو مكان وقوعه في أفغانستان.

وبذلك يصل عدد القتلى إلى 19 جندي امريكي في أفغانستان هذا العام - وهو أكثر الأعوام دموية بالنسبة للقوات الأمريكية هناك منذ خمس سنوات.

ذكر البيان العسكري الأمريكي أنه وفقًا لسياسة وزارة الدفاع، لن يتم الكشف عن أسماء أعضاء الخدمة إلا بعد 24 ساعة من إخطار أقربائهم.

لا يزال هناك 13000 جندي أمريكي في أفغانستان، يشارك معظمهم في مهمة لتدريب وإسداء المشورة ومساعدة قوات الأمن الأفغانية في قتالها ضد طالبان وفروع داعش في أفغانستان.

توقفت محادثات السلام بين الولايات المتحدة وطالبان في أوائل سبتمبر بعد أن أنهت الولايات المتحدة المناقشات بعد مقتل جندي أمريكي في تفجير في كابول.

بحلول تلك المرحلة، توصلت المحادثات إلى اتفاق مؤقت كان يمكن أن يؤدي إلى انسحاب ما يصل إلى 5000 جندي أمريكي من أفغانستان.

لقد دافعت إدارة ترامب عن انسحاب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان، لكن لا يمكن أن تحدث هذه الخطوة إلا إذا تم استئناف المحادثات وانضمت الحكومة الأفغانية إلى محادثات السلام.

في يوم الثلاثاء، تم إطلاق سراح رهينتين غربيين احتجزتهما طالبان لأكثر من ثلاث سنوات مقابل نقل ثلاثة من كبار قادة طالبان تحتجزهم الحكومة الأفغانية إلى قطر.

يبدو أن إطلاق سراح الأمريكي كيفين كينج والأسترالي تيموثي ويكس يهدف إلى تنشيط محادثات السلام المتوقفة. وقال مايك بومبيو وزير الخارجية عن التبادل أثناء سفره إلى بروكسل "إنها خطوة جيدة، لكن هذه فقط".

وتابع قائلا " أعتقد أنهم سيبنون ثقتهم، ونأمل أن يحدث المزيد من الاشياء الجيدة في الأيام القليلة القادمة، بعض السجناء الأفغان الذين نأمل في إطلاق سراحهم، وبضعة أشياء اخري".

وأضاف "نأمل أن يبدأوا في بناء أساس يمكن ان يمنح عملية السلام والمصالحة فرصة للنجاح.. لقد عملنا بجد من اجل ذلك، وما زلنا نعمل بجد".
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الكلمات المفتاحية

مهمة الناتو في افغانستان مقتل جندي أمريكي في أفغانستان تحطم مروحية فى أفغانستان

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