"يا هديتي من ربنا".. أنغام توجه رسالة خاصة لابنها

وعلقت أنغام على الفيديو قائلة: "‏يا فرحتي يا ضحكتي يا هديتي من ربنا".



وحاز المنشور على إعجاب متابعيها حيث تفاعل معها الكثيرون بكاتبه تعليقات إيجابية.





وكتب أحدهم: "ربنا يخليه ليكي ويحفظه" وقال آخر: "ربنا يحفظه ويتم شفاكي علي خير"، بينما علق ثالث: "أحلى أم وأحلي أنغام ربنا يحفظه يا فنانة".