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"يا هديتي من ربنا".. أنغام توجه رسالة خاصة لابنها

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 07:53 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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وجهت المطربة أنغام، رسالة خاصة لنجلها، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث نشرت أنغام مقطع فيديو قصير، ظهرت خلالها وهي تقبل صورة نجلها.

وعلقت أنغام على الفيديو قائلة: "‏يا فرحتي يا ضحكتي يا هديتي من ربنا".

وحاز المنشور على إعجاب متابعيها حيث تفاعل معها الكثيرون بكاتبه تعليقات إيجابية.

وكتب أحدهم: "ربنا يخليه ليكي ويحفظه" وقال آخر: "ربنا يحفظه ويتم شفاكي علي خير"، بينما علق ثالث: "أحلى أم وأحلي أنغام ربنا يحفظه يا فنانة".

تعرضها لوعكه صحية
وتردد مؤخرًا أن أنغام دخلت المستشفى بسبب متاعب تعرضت لها في الكلى، ولكن زوجها أحمد إبراهيم قام بتوضيح الموقف، في ظل حديث الجميع عن مصير حفلاتها بالمملكة العربية السعودية.

وكشف إبراهيم من خلال حسابه على "فيسبوك" عن التطورات الصحية الخاصة بحالة أنغام، مؤكداً أنها بخير، ووصلت الرياض بالفعل من أجل إحياء حفلاتها.

وأن الأمر يتلخص في معاناة أنغام من حصوات على الكلى، وتم وضع دعامة مؤقتة من خلال عملية بسيطة، كي يتم تخفيف الألم، وفي أقرب توقف فني ستقوم بإجراء جراحة لتفتيت الحصوات، على أن تستريح بعدها لمدة أسبوع ثم تعاود النشاط الفني

وتستعد أنغام للأحياء حفلاً غنائيا ضخم فى المملكة العربية السعودي بصحبة مديرة أعمالها راندا رياض، وستقدم أنغام خلال الحفل باقة من الأغانى الخاصه بالشاعر تركي.

آخر أعمالها
يشار إلى أن أخر أعمال الفنانة أنغام، ألبوم "حالة خاصة جدا" والذي حقق نجاح كبير بعد طرحه بساعات قليلة، حيث ضم الألبوم 14 أغنية وتعاونت في الألبوم مع أكبر الشعراء والملحنين في مصر، على رأسهم زوجها الموزع أحمد إبراهيم.

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الكلمات المفتاحية

منوعات مزيكا انغام الفجر الفني

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