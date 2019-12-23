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صلاح عبد الله يمازح عمرو يوسف في عيد ميلاده (صورة)

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 07:45 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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هنأ الفنان صلاح عبد الله، زميله عمرو يوسف بمناسبة عيد ميلاده، حيث نشر صورتين تجمعهما وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وعلق عبد الله على الصورة بشكل فكاهي قائلًا: "‏‎عيد ميلاد سعيد عمرو يوسف، دورت على صورنا في الدالي يا غالي بس مالقيتهاش، أدور تاني ولا بلاش هههــههه".

وحاز المنشور على تفاعل كبير من قبل متابعيه ومحبين الفنان عمرو يوسف الذين حرصوا علي معايدته أيضا وتمنوا له النجاح والسعادة.

"مسلسل "قيد عائلى"
يذكر أن صلاح عبدالله، شارك فى بطولة مسلسل "قيد عائلي"، حيث حقق نجاحاً كبيراً في الجزء الاول والثاني الذي تم عرضه على شبكه قنوات ال DMC، حيث شارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، ميرفت أمين، بوسي، عزت العلايلى، منة فضالي .

وجدير بالذكر إلى أن آخر أعمال الفنان صلاح عبدالله، مشاركته في بطولة فيلم "لص بغداد"، مع عدد كبير من نجوم الفن، محمد أمام، فتحى عبد الوهاب، أمينة خليل، احمد رزق، صلاح عبدلله، سعد المختار، محمد عبد الرحمن، بيومى فؤاد .

يُشار أنَّ آخر أفلام الفنان عمرو يوسف السينمائية، مشاركته في فيلم "ولاد رزق٢ "، والفيلم تم عرضه بالسينمات في عيد الأضحى الماضي، وهو بطولة أحمد عز، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، محمد ممدوح، أحمد داوود، عمرو يوسف، إخراج طارق العريان.


صلاح عبد الله يمازح عمرو يوسف في عيد ميلاده (صورة)
صلاح عبد الله يمازح عمرو يوسف في عيد ميلاده (صورة)
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منوعات عمرو يوسف صلاح عبد الله الفجر الفني

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