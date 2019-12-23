السيطرة على حريق بشقة في عزبة النخل



وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها، نشوب حريق، في إحدى الشقق السكنية، بعزبة النخل، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، ومنع خطر امتداده للأماكن المجاورة، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

تمكنت الحماية المدنية من إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية، في منطقة عزبة النخل، ولم يسفر الحادث عن أي خسائر في الأرواح.