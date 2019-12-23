"بمكياج صارخ".. نيللي كريم في أحدث ظهور لها (صورة)

ونشرت نيللي، صورة لها عبر حسابها الخاص بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ظهرت خلالها بمكياج لافت للنظر، حيث وضعت روجًا أحمر، ومكياجًا لتحديد العينين، فزداها جمالاً وجاذبية.



وحازت الصورة، على إعجاب وتفاعل كبير من قبل متابعيها الذين أشادوا بجمالها وجذابيتها مؤكدين أنها جذابه جدا في هذا اللوك.



تفاصيل أزمتها الاخيرة

كشفت نيللي كريم، لأول مرة عن تفاصيل مرضها، قائلة إنها أجرت عملية دقيقة في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحة أنها كانت صعبة؛ لأنها كانت تعاني من ورم على عصب من أعصاب الأذن اليمنى.



يذكر نيللي كريم تستعد لمسلسل رمضان 2020 الذي تم كشف عن اسمه "النصابين"، تعاقدت المتحدة للخدمات الإعلامية مع العدل جروب على مسلسل لنيللى كريم فى رمضان 2020.



ومسلسل "النصابين"، من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد مدحت و بطولة النجمة نيللى كريم، وآخرون، ليتم عرضه في رمضان المقبل.



مشاركة نيللي كريم في الفيل الأزرق

ومن جهة أخرى، يُذكر أن آخر أعمال الفنانة نيللي كريم السينمائية هى مشاركتها فى فيلم "الفيل الأزرق2"، الذي عُرض ضمن ماراثون أفلام عيد الأضحى الماضي، والفيلم بطولة كلاً من: كريم عبد العزيز، هند صبري ، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد،ومن من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.







تهتم الفنانة نيللي كريم بمشاركة متابعيها ومحبيها صور يومياتها الخاصة والفنية، على كافة حسابتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.