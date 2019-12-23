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الأرصاد: هذه المناطق ستشهد اليوم سقوط أمطار

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 06:22 ص
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بوابة الفجر
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يسود البلا اليوم الاثنين، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ جنوبا نهارا، شديد البرودة ليلاً يصل إلى حد الصقيع في وسط سيناء.


 كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على شمال البلاد كما تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار غربا في نهاية الفترة.


 والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على السواحل الغربية والمناطق الداخلية تكون مثيرة للرمال والأتربة.

الأرصاد: هذه المناطق ستشهد اليوم سقوط أمطار
الأرصاد: هذه المناطق ستشهد اليوم سقوط أمطار
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