رامي صبري يمازح جمهوره: "وأنا عامل فيها هندي" (صورة)



من ناحية آخرى، حصل رامي صبري على جائزة أفضل مطرب عربي لعام 2019، وأعرب عن سعادتة من خلال نشر مجموعة من الصور أثناء إستلامة الجائزة على حسابه الشخصي عبر موقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا:" لحمدلله شكرًا لجمهوري في الوطن العربي للتصويت باسمي لمنحي جائزة أحسن ألبوم وأهم مطرب في الوطن العربي لعام 2019، مفيش احلي من إنك تنهي السنه كده".



يذكر أن آخر أعمال رامي صبري الغنائية، هو ألبوم"بنقابل ناس"، ويتضمن الألبوم 12 أغنية، وهم"بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي"، و"حاول تنساني"، و"قولت اللي عندي"، و"هو في كده"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمي"، و"فارق معاك".



والجدير بالذكر أنَّ كليب "وبقابل ناس"، للفنان رامي صبري حصد مشاهدات كبيرة على موقع يوتيوب بعد مرور أقل من 24 ساعة على طرحه،و تصدرت الأغنية مؤشرات البحث فى مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.







مازح المطرب رامي صبري متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشر صورة له ظهر فيها يرتدي "بشكيرًا" على رأسه بشكل يشبه طريقة ارتداء العمامة الهندية، معلقًا عليها :"وأنا عامل فيها هندي".وتفاعل معه متابعيه بتعليقات له كالتالي: "ماعرفنكش إحنا كده، هندي فعلا، حلوة أوي الفوطه، وانا عامل فيها من بنها، مش شبه الهنود يا رامي، حلوة اوي يا فنان وحشتنا".