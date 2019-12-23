أحمد حلمي لـ"كريم عبد العزيز": "صاحبي وأخويا"





و عبر حلمي، عن حبه لكريم عبد العزيز، بكلمتين فقط ولكنها اختصرت كل المعاني، حيث علق قائلًا: "صاحبي وأخويا".





وتفاعل محبي الثنائي علي الصورة، حيث جاءت التعليقات كالتالي: "والله يا حلمي أخلاقكم فعلا هي مفتاح القلوب، أحسن اتنين في الوسط الفني، بحبكم انتم الاتنين اوي، ربنا يديم صداقتكم، احلي حلمي وكريم، بنحبكم اوي وعايزين نشوفكم في عمل مع بعض، الف مبروك علي التكريم وياريت دايما صحاب وخوات، شكلكم حلو اوي".

يذكر أن الفنان أحمد حلمي حصد جائزة افضل ممثل كوميدي لعام 2019 ،وقد حصد الفنان كريم عبد العزيز، علي جائزة افضل ممثل عن "الفيل الأزرق ٢" كما تم تكريمه عن "نادي الرجال السري. واهدى الجائزة لروح المخرج إبراهيم سيف.



"خيال مأته"

يشار إلى أن آخر أفلام الفنان أحمد حلمي السينمائية هو فيلم" خيال مآته"، والفيلم تم عرضه بالسينمات في موسم عيد الأضحى الماضي، والفيلم من تأليف عبد الرحيم كمال،إخراج خالد مرعي، بطولة أحمد حلمي، عبد الرحمن أبو زهرة،خالد الصاوي،منة شلبي،بيومي فؤاد، لطفي لبيب.



البعض لا يذهب للمأذون مرتين

جدير بالذكر أن الفنان كريم عبد العزيز يقوم بتصوير فيلمه الجديد"البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، ويؤدي كريم في الفيلم دور رجل أصلع من حي شعبي، والفيلم من بطولة كريم عبد العزيز، وبيومي فؤاد، وماجد الكدواني، ومحمد ثروت، ودينا الشربيني، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم يظهرون كضيوف شرف، وعمرو عبد الجليل، وأمير كرارة، وأحمد فهمي، وهو من إخراج أحمد الجندي، وتأليف أمين وتار



ويعد آخر أعمال الفنان كريم عبد العزيز فيلم "الفيل الأزرق 2"، وشاركه فى بطولته "نيللى كريم، وهند صبرى، وإياد نصار، وشيرين رضا، وآخرون"، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وإنتاج شركة "سينرجى فيلم







وشارك "حلمي"، متابعيه عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورتان تجمعه بالفنان كريم عبد العزيز.