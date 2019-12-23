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تشديدات أمنية مكثفة بالدقهلية استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 06:53 ص
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بوابة الفجر
محمد كشك
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يستعد أقباط الدقهلية، للاحتفال بميلاد المسيح وسط تشديدات أمنية مكثفة داخل وخارج الكنائس والأديرة على مستوى المحافظة والبالغ عددهم ٤٢ دير وكنيسة.

وعززت مديرية أمن الدقهلية كافة الخدمات الثابتة والمتحركة على الكنائس والأديرة قبل موعد الاحتفال وتستمر الخدمات طوال فترة الاحتفال لحين الانتهاء من مراسم الحفل.

ومن جانبه شدد اللواء فاصل عمار مدير أمن الدقهلية، على نشر الوحدات المختلفة من أقسام الحماية المدنية سواء الإطفاء أو المفرقعات.

وانتظمت قوات إدارة المرور للتأكد من خلو محيط أماكن الاحتفالات من السيارات أو أي مركبات تأكيدا على تأمين المكان.
 
وأكد مدير أمن الدقهلية على أنه تم وضع خطة لفحص المترددين على أماكن الاحتفالات من خلال الضباط والخبرين السرين ومخبرى البحث بالتنسيق مع إدارات الكنائس والأديرة محل الاحتفال.
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