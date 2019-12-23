ليفربول في الصدارة وصراع شرس على الوصافة.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الـ18

واصل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي رغم غيابه عن مباريات الجولة الثامنة عشر من البريميرليج، وذلك بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2019 والتي أقيمت مؤخرًا في العاصمة القطرية "الدوحة" وتوج الريدز بلقبها للمرة الأولي في تاريخه على حساب فريق فلامينجو البرازيلي بعدما تغلب عليه 1-0 في النهائي.