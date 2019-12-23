تصريح ناري من مرتضي منصور بشأن رحيل فرجاني ساسي

تحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على أزمة مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم مشيراً الى أن المبلغ المتبقي لهم هو 12 مليون جنيه فقط.

تحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على أزمة مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم مشيراً الى أن المبلغ المتبقي لهم هو 12 مليون جنيه فقط.

وعن رحيل التونسي فرجاني ساسي، أجاب : " النادي لن يقف على أي لاعب، من يريد الرحيل، يأتي بعرض مناسب وسأوافق وأشكره على المدة اللي قضاه معنا".





وتابع: "كان نادي الزمالك، في أشد الحاجة لأبنائه محمد عبدالشافي ومن بعده أحمد الشناوي وعلي جبر وعمر جابر، لكن عندما أتت لهم عروض بمبالغ مالية كبيرة، كانت مصلحة الفريق أن نوافق على بيعهم".



