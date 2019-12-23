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تصريح ناري من مرتضي منصور بشأن رحيل فرجاني ساسي
الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 04:09 ص
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تحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على أزمة مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم مشيراً الى أن المبلغ المتبقي لهم هو 12 مليون جنيه فقط.
وقال منصور في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "الحدث اليوم": "لاعبو الزمالك لهم مستحقات كمقدمات عقود بقيمة 7 ملايين جنيه و5 ملايين أخرى مرتبات لهذا الشهر".
وأردف منصور: "حدثت انفراجة كبيرة وقبل يوم الخميس المقبل ستسدد جميع مستحقات لاعبي كرة القدم والسلة والطائرة واليد".
وعن رحيل التونسي فرجاني ساسي، أجاب : " النادي لن يقف على أي لاعب، من يريد الرحيل، يأتي بعرض مناسب وسأوافق وأشكره على المدة اللي قضاه معنا".
وتابع: "كان نادي الزمالك، في أشد الحاجة لأبنائه محمد عبدالشافي ومن بعده أحمد الشناوي وعلي جبر وعمر جابر، لكن عندما أتت لهم عروض بمبالغ مالية كبيرة، كانت مصلحة الفريق أن نوافق على بيعهم".
ويواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة العاشرة من الدوري المصري، حيث يسعى الأبيض لتصحيح المسار، بعد الخسارة من طلائع الجيش بثلاث أهداف لهدفين، والتعادل سلبيًا مع سموحة.
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