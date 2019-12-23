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عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مباراة اعتزال عماد متعب

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 03:55 ص
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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فجر الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي السابق مفاجأة قوية بشأن مباراة اعتزال عماد متعب نجم هجوم النادي الأهلي السابق.


برشلونة أو ليفربول في مباراة اعتزال متعب

وكشف أحمد شوبير خلال تصريحات له في برنامجه الإذاعي أن لقاء اعتزال عماد متعب سيقام في صيف 2020 وهو ما أكده نادر شوقي وكيل أعمال مهاجم الأهلي الأسبق.


وأكد شوبير أن متعب يتفاوض مع فريقين عالميين لمواجهة الأهلي وديًا الأول هو ليفربول الإنجليزي بمساعدة محمد صلاح والفريق الثاني هو برشلونة الإسباني.


واختتم أحمد شوبير: "بالفعل كانت هناك زيارة لإسبانيا من جانب نادر شوقي ومتعب لحضور لقاء الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في ملعب كامب نو وإجراء مفاوضات مع إدارة النادي الإسباني".


ترتيب النادي الأهلي في الدوري المصري

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة من أصل 7 مباريات خاضها الفريق الأحمر في الدوري.


موعد مباراة النادي الأهلي القادمة

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي الاتحاد السكندري اليوم الإثنين 23 ديسمبر ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
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