عاجل.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بسوهاج

أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم إثر انقلاب سيارة بقرية نقنق علي أحد الطرق الفرعية للقرية وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج.



تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارًا يفيد بأنه أثناء سير السيارة رقم محدده "سوزوكي" قيادة منصور ا خ 25 عامًا سائق ويقيم بذات الناحية اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى انقلابها على جانب الطريق نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة ووليد ع ف 30 عامًا موظف وشحاته ع ع 52 عامًا عامل وعصام ز ا 25 عامًا عامل، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي ونجل الرابع الطفل يوسف ع ز 5 سنوات مصاب بكدمه بالفخذ الأيسر وجميعهم يقيمون بمركز دار السلام.



بسؤال المصابين قرروا بمضمون ما تقدم ونفوا الشبهة الجنائية وتحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

