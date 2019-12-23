روما يخطط لضم مهاجم ريال مدريد







أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن رغبة نادى روما الإيطالي بالتعاقد مع مهاجم ريال مدريد الإسبانى خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة لتدعيم الفريق فى الخط الأمامي خلال ميركاتو الفريق الشتوي.





وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطاليه إن ريال مدريد الإسبانى قرر رحبل مهاجم الفريق ماريانو دياز بعد ان أصبحت فرصه فى اللعب صعبة مع المدير الفنى الفرنسي للفريق زين الدين زيدان والإعتماد فقط على كريم بنزيما.





وأشارت الصحيفة أن فريق روما الإيطالي يسعي للتعاقد مع دياز بعد خروجه من حسابات زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة لتدعيم صفوفه بالنصف الثاني من الموسم.