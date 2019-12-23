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رشلونة بطل الشتاء.. ترتيب الدوري الإسباني بعد انتهاء مباريات الجولة الـ18

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 03:24 ص
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بوابة الفجر
علاء خليف
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توج فريق برشلونة بطلًا للشتاء بعدما حافظ على صدارة ترتيب الدوري الإسباني، عقب تعادل غريمه التقليدي ريال مدريد سلبيًا مع ضيفه أتليتك بلباو في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد 22 ديسمبر 2019، على ستاد "سانتياجو برنابيو" معقل المرينجي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الليجا الإسبانية بالموسم الحالي.

نتيجة مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس: 
وكان فريق برشلونة قد حقق فوزًا كاسحًا على منافسه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 4-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت 21 ديسمبر على ملعب "كامب نو" ضمن الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني.

سجل أهداف البرسا كل من، أنطوان جريزمان، أرتورو فيدال، ليونيل ميسي، لويس سواريز بالدقائق 14، 45، 69، 75 من زمن اللقاء، بينما جاء هدف فريق ألافيس عن طريق اللاعب بيري بونس بالدقيقة 56 من زمن المباراة.

هذا الفوز رفع رصيد برشلونة إلي 39 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني منفردًا، بعدما تفوق على غريمه ريال مدريد والذي تعثر أمام أتليتك بلباو وحصد نقطة وحيدة رفعت رصيده لـ 37 نقطة يحتل بها المركز الثاني، بينما جاء إشبيلية في المركز الثالث برصيد 34 نقطة.

ترتيب الدوري الإسباني بعد انتهاء الجولة الـ18: 
1- برشلونة 39 نقطة
 2- ريال مدريد 37 نقطة 
3- إشبيلية 34 نقطة 
4- أتليتكو مدريد 32 نقطة 
5- ريال سوسيداد 31 نقطة
 6- خيتافي 30 نقطة 
7- أتليتك بلباو 28 نقطة
 8- فالنسيا 28 نقطة 
9- ليفانتي 26 نقطة
 10- فياريال 25 نقطة 
11- غرناطة 24 نقطة
 12- أوساسونا 23 نقطة 
13- ريال بيتيس 23 نقطة 
14- بلد الوليد 20 نقطة
 15- ديبورتيفو ألافيس 19 نقطة
 16- إيبار 19 نقطة 
17- ريال مايوركا 15 نقطة 
18- سيلتا فيجو 14 نقطة
 19- ليجانيس 13 نقاط 
20- إسبانيول 10 نقاط

مواعيد مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإسباني:
 تنطلق مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني يوم الجمعة 3 يناير، ويلتقي بلد الوليد مع ليجانيس، بينما يستضيف فريق إشبيلية نظيره اتليتك بلباو.

وتستكمل مباريات الجولة يوم السبت 4 يناير، حيث يواجه فريق فالنسيا نظيره إيبار، ويلتقي خيتافي مع ريال مدريد، ويستضيف أتليتكو مدريد نظيره ليفانتي، بينما يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على اسبانيول متذيل الترتيب.

وتختتم منافسات الجولة الـ19 يوم الأحد 5 يناير، حيث يلتقي فريق غرناطة مع ريال مايوركا، ويواجه فياريال نظيره ريال سوسيداد، بينما يلتقي فريق ديبورتيفو ألافيس مع ريال بيتيس، وسيلتا فيجو مع أوساسونا
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