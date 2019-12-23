رشلونة بطل الشتاء.. ترتيب الدوري الإسباني بعد انتهاء مباريات الجولة الـ18

توج فريق برشلونة بطلًا للشتاء بعدما حافظ على صدارة ترتيب الدوري الإسباني، عقب تعادل غريمه التقليدي ريال مدريد سلبيًا مع ضيفه أتليتك بلباو في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد 22 ديسمبر 2019، على ستاد "سانتياجو برنابيو" معقل المرينجي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الليجا الإسبانية بالموسم الحالي.

توج فريق برشلونة بطلًا للشتاء بعدما حافظ على صدارة ترتيب الدوري الإسباني، عقب تعادل غريمه التقليدي ريال مدريد سلبيًا مع ضيفه أتليتك بلباو في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد 22 ديسمبر 2019، على ستاد "سانتياجو برنابيو" معقل المرينجي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الليجا الإسبانية بالموسم الحالي.

وكان فريق برشلونة قد حقق فوزًا كاسحًا على منافسه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 4-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت 21 ديسمبر على ملعب "كامب نو" ضمن الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني.

وكان فريق برشلونة قد حقق فوزًا كاسحًا على منافسه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 4-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت 21 ديسمبر على ملعب "كامب نو" ضمن الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني.

سجل أهداف البرسا كل من، أنطوان جريزمان، أرتورو فيدال، ليونيل ميسي، لويس سواريز بالدقائق 14، 45، 69، 75 من زمن اللقاء، بينما جاء هدف فريق ألافيس عن طريق اللاعب بيري بونس بالدقيقة 56 من زمن المباراة.

سجل أهداف البرسا كل من، أنطوان جريزمان، أرتورو فيدال، ليونيل ميسي، لويس سواريز بالدقائق 14، 45، 69، 75 من زمن اللقاء، بينما جاء هدف فريق ألافيس عن طريق اللاعب بيري بونس بالدقيقة 56 من زمن المباراة.

هذا الفوز رفع رصيد برشلونة إلي 39 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني منفردًا، بعدما تفوق على غريمه ريال مدريد والذي تعثر أمام أتليتك بلباو وحصد نقطة وحيدة رفعت رصيده لـ 37 نقطة يحتل بها المركز الثاني، بينما جاء إشبيلية في المركز الثالث برصيد 34 نقطة.

هذا الفوز رفع رصيد برشلونة إلي 39 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني منفردًا، بعدما تفوق على غريمه ريال مدريد والذي تعثر أمام أتليتك بلباو وحصد نقطة وحيدة رفعت رصيده لـ 37 نقطة يحتل بها المركز الثاني، بينما جاء إشبيلية في المركز الثالث برصيد 34 نقطة.

مواعيد مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإسباني:

تنطلق مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني يوم الجمعة 3 يناير، ويلتقي بلد الوليد مع ليجانيس، بينما يستضيف فريق إشبيلية نظيره اتليتك بلباو.



