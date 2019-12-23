Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمد كيلاني ينشر كواليس مسلسل "فلانتينو" بصحبة الزعيم (صور)

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 03:27 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ريهام كمال
Advertisements
يشارك الفنان محمد كيلاني، جمهوره يوميًا صورًا وفيديوهات عبر حساباته بمواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر محمد كيلاني، صورًا من كواليس مسلسل فلانتينو بصحبة الزعيم عادل إمام، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق "كيلاني" على الصور قائلًا: "مع الاستاذ عادل، لا لا لا أستاذ دي بتتقال علي ناس كتير.. آه آه خلاص مع الزعيم عادل.. لا لأ بردوا الزعيم دي اتقالت علي ناس كتير ده حتى بتاع كوريا الشماليه بيتقال عليه زعيم".

وتابع: "طيب رقم ١ بردوا لأ العظيم لأ الرهيب لأ الأسطورة مفيش لقب يديك حقك عارفين اللقب الوحيد اللي ينفع الراجل ده ويديله حقه هو اسمه عادل امام علشان هو عادل إمام واحد بس وبردو أنتم فهمين من غير ما نكتب".

واختتم كلامه قائلًا: "شرف كبير ليا إني وقفت الوقفة دي اللهم لك الحمد، زعيم القلوب، فلانتينو 2020".

مسلسل فلانتينو بطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، بدرية طلبة، حمدي الميرغني، طارق الإبياري، هدى المفتي، سليمان عيد، وعدد من النجوم والوجوه الجديدة، تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج رامي إمام.

ومن الجدير بالذكر أن الفنان محمد كيلاني، ينتظر عرض مسلسل "الأنسة فرح" الذي تقوم ببطولته رانيا يوسف، واسماء أبو اليزيد والذي سيتم عرضه على قناة "MBC 4" يوم 29 من الشهر الجاري، وبدأت القناة في عرض الإعلان الدعائي للعمل.


محمد كيلاني ينشر كواليس مسلسل "فلانتينو" بصحبة الزعيم (صور)
محمد كيلاني ينشر كواليس مسلسل "فلانتينو" بصحبة الزعيم (صور)
محمد كيلاني ينشر كواليس مسلسل "فلانتينو" بصحبة الزعيم (صور)
محمد كيلاني ينشر كواليس مسلسل "فلانتينو" بصحبة الزعيم (صور)
محمد كيلاني ينشر كواليس مسلسل "فلانتينو" بصحبة الزعيم (صور)
محمد كيلاني ينشر كواليس مسلسل "فلانتينو" بصحبة الزعيم (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كيلاني فلانتينو عادل امام الزعيم الانسة فرح

أخبار تهمك

عاجل| راجح قاتل.. حبس قتلة "شهيد الشهامة" 15 عاما

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الحبس 3 سنوات لزوجة لاعب كرة قدم شهير

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. برشلونة يعرض نجمه للبيع لتمويل هذه الصفقة المفاجئة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

تعليق ناري من عمرو أديب على الإفراج عن سامي عنان

منذ حوالي 5 ساعات

الصفقة الثانية في الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

منذ حوالي 13 ساعة

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 18 ساعة

وتتوالى الأزمات.. مشادة عنيفة بين نجوم الزمالك على السوشيال ميديا

منذ 38 دقيقة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 10 ساعة

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار برشلونة اليوم.. صدمة كبرى في البارسا وفالفيردي يوجه ضربة قاتلة لأحلام ميسي ورفاقه

منذ حوالي 5 ساعات

مشادة بين سيد على ونائبة أطلقت النار في حفل خطوبة نجلتها.. شاهد ماذا حدث

منذ 41 دقيقة

مصطفى بكري يكشف اللحظات الأخيرة قبل الإفراج عن سامي عنان

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يجهز مبلغ ضخم لبقاء نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

صورة جديد من كواليس "فلانتينو" لـ عادل إمام

داليا البحيري تواجه عادل إمام في"فلانتينو" اليوم

طفل "عندليب الدقي" وجهًا لوجه أمام "الزعيم" في رمضان المقبل

زواج داليا البحيري وحمدي الميرغني فى مسلسل "فلانتينو"

ردا علي شائعات وفاته .. فيديو جديد لـ "عادل إمام" من كواليس مسلسل "فلانتينو"

شاهد.. صورة جديدة من كواليس مسلسل "فالنتينو" للزعيم لعادل إمام

Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
09:42 ص

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

01:02 م

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

09:28 م

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

09:22 م

تعليق ناري من عمرو أديب على الإفراج عن سامي عنان

10:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status