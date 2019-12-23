محمد كيلاني ينشر كواليس مسلسل "فلانتينو" بصحبة الزعيم (صور)









يشارك الفنان محمد كيلاني، جمهوره يوميًا صورًا وفيديوهات عبر حساباته بمواقع التواصل الإجتماعي.ونشر محمد كيلاني، صورًا من كواليس مسلسل فلانتينو بصحبة الزعيم عادل إمام، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وعلق "كيلاني" على الصور قائلًا: "مع الاستاذ عادل، لا لا لا أستاذ دي بتتقال علي ناس كتير.. آه آه خلاص مع الزعيم عادل.. لا لأ بردوا الزعيم دي اتقالت علي ناس كتير ده حتى بتاع كوريا الشماليه بيتقال عليه زعيم".وتابع: "طيب رقم ١ بردوا لأ العظيم لأ الرهيب لأ الأسطورة مفيش لقب يديك حقك عارفين اللقب الوحيد اللي ينفع الراجل ده ويديله حقه هو اسمه عادل امام علشان هو عادل إمام واحد بس وبردو أنتم فهمين من غير ما نكتب".واختتم كلامه قائلًا: "شرف كبير ليا إني وقفت الوقفة دي اللهم لك الحمد، زعيم القلوب، فلانتينو 2020".مسلسل فلانتينو بطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، بدرية طلبة، حمدي الميرغني، طارق الإبياري، هدى المفتي، سليمان عيد، وعدد من النجوم والوجوه الجديدة، تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج رامي إمام.ومن الجدير بالذكر أن الفنان محمد كيلاني، ينتظر عرض مسلسل "الأنسة فرح" الذي تقوم ببطولته رانيا يوسف، واسماء أبو اليزيد والذي سيتم عرضه على قناة "MBC 4" يوم 29 من الشهر الجاري، وبدأت القناة في عرض الإعلان الدعائي للعمل.