وتتوالى الأزمات.. مشادة عنيفة بين نجوم الزمالك على السوشيال ميديا

اشتعلت الأجواء من جديد داخل نادي الزمالك بعد المشادة العنيفة التي وقعت على مواقع التواصل الاجتماعي بين حراس الفريق الأول بالنادي.

اشتعلت الأجواء من جديد داخل نادي الزمالك بعد المشادة العنيفة التي وقعت على مواقع التواصل الاجتماعي بين حراس الفريق الأول بالنادي.

وبدأت الأزمة من محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، الذي أثار جدلا واسعا، حول علاقته بزميله في الفريق، الحارس محمد أبو جبل.





ونشر عواد صورة، عبر حسابه على "إنستجرام"، يظهر جبل في خلفيتها، وعلق عليها باللغة الإنجليزية: "الجبال دائما خلفي".





وفُسرت رسالة عواد على نطاق واسع، بأن المقصود بها هو زميله أبو جبل، الذي نشر في وقت سابق عبر "إنستجرام" أيضا، تعليقات لمشجعين يرون أنه يستطيع الذود عن مرمى الزمالك، واللعب على حساب أي حارس آخر. وجلس عواد بديلا لزميله، في مباراة الزمالك الأخيرة ضد سموحة (0-0)، بالجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز.



