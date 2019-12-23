مشادة بين سيد على ونائبة أطلقت النار في حفل خطوبة نجلتها.. شاهد ماذا حدث

كشفت نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب، سبب إطلاقها النار من شرفة منزلها، بعد تداول فيديو لها وهي تطلق النار من الشرفة.





وقالت نوسيلة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن اطلاقها النار من شرفة منزلها ابتهاجا بخطوبة نجلتها، مؤكدة أن السلاح الخرطوش مرخص.





وأوضحت أنها كانت في انتظار المداخلة بعد انتشار الفيديو، مضيفة: "أنا معنديش مشكلة، الناس أيام الثورة كانوا بيطلقوا نار عشان يحسسوا النار بالأمن، وضرب النار دا طبيعي".





وأوضحت أنها لم ترفع عنها الحضانة كما ردد البعض في دائرتها، ودخلت في مشادة كلامية مع الإعلامي سيد على قائلة: "ياريت حضرتك توضح للناس إنك بتتكلم معايا كنائبة".