التشكيل المتوقع وموعد مباراة المقاولون ضد الإسماعيلي







يستضيف نادي المقاولون العرب فريق الإسماعيلي اليوم الإثنين 23 ديسمبر، في إفتتاح مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي سيشهدها ملعب المقاولون العرب في الجبل الأخضر بالقاهرة.





ويسعى ذئاب الجبل بقيادة المدير الفني للفريق عماد النحاس لتحقيق الفوز على الإسماعيلي، وذلك لمواصلة المسيرة الرائعة للفريق، والبقاء ضمن فرق الصدارة.





بينما يسعى الإسماعيلي للعودة للإنتصارات مرة أخرى بعد هزيمة الفريق السابقة أمام الأهلي، حيث الفريق بمظهر متوسط أمام المارد الأحمر، رغم تأخر هدف الفوز.





فاز المقاولون العرب في الجولة الماضية على نادي حرس الحدود بهدف نظيف، بينما خسر الإسماعيلي بنفس النتيجة أمام الأهلي.





ترتيب الفريقين قبل مباراة الغد



يحتل نادي المقاولون العرب المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة من 9 مباريات، جمعها من 6 إنتصارات وهزيمتين وتعادل وحيد، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز التاسع برصيد 13 نقطة من 9 لقاءات، جمعها من 4 إنتصارات وتعادل و 4 هزائم.





التشكيل المتوقع لمباراة المقاولون ضد الإسماعيلي.



ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني للمقاولون العرب، عماد النحاس مواجهة الإسماعيلي بالأسماء التالية.





حراسة المرمى: محمود أبو السعود



خط الدفاع: أمير عابد – محمد سمير – فاروقا كابوريه – عبدالوهاب إسماعيل



خط الوسط: إبراهيم صلاح – محمد مجلي – معروف يوسف



خط الهجوم: لويس إدواردو هينستروزا – سيف الدين الجزيري – محمد طلعت.





في المقابل، من المتوقع أن يدفع المدرب أدهم السلحدار، المدير الفني للدراويش بالأسماء التالية



حراسة المرمى: محمد مجدي



خط الدفاع: أحمد أيمن – باهر المحمدي – محمد هاشم – محمود البدري



خط الوسط: محمود عبدالعاطي دونجا – محمد مخلوف – همام طارق – محمد الشامي – عبدالرحمن مجدي.



خط الهجوم: بيكيتي سيلفا.