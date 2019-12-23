مصطفى بكري يكشف اللحظات الأخيرة قبل الإفراج عن سامي عنان

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن نجل الفريق سامي عنان هو من أكد له صحة نبأ خروجه من السجن، لافتًا إلى أن اتصل به فور سماع نبأ الخروج من السجن.





وأضاف "بكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الأن"، المذاع على فضائية "الحدث "، مساء الأحد، أن نجل عنان، أكد أن والده في المنزل الآن ويتمتع بصحة جيدة.





وتابع بكري، إنه الأسرة عنان تم إخطارها بضرورة الذهاب لمستشفى المعادي العسكري، وعندما ذهبوا اصطحبوا الفريق سامي عنان معهم إلى المنزل.





ولفت إلى أن "عنان" كان عليه حكم بالسجن 9 سنوات، ولا يعرف أسباب خروجه.