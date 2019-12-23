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ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق الجولة العاشرة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:54 ص
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بوابة الفجر
علاء خليف
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يتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق منافسات الجولة العاشرة من عمر المسابقة المحلية،والتي تبدأ اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2019، حيث يلتقي المارد الأحمر مع الاتحاد السكندري على ستاد القاهرة الدولي، بينما يستضيف فريق المقاولون العرب نظيره الاسماعيلي على ملعبه بالجبل الأخضر.


ويعتلي الأهلي قمة ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة جمعها من 7 انتصارات متتالية بالبطولة حتي الآن، بينما يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الثاني برصيد 20 نقطة جمعها من 6 انتصارات وتعادلين وهزيمة، ويأتي المقاولون العرب بالمركز الثالث برصيد 19 نقطة جمعها من 6 انتصارات وتعادل وهزيمتين، بينما يحتل الزمالك المركز الرابع من 4 انتصارات وتعادلين وهزيمتين.



ويعتبر فريق الأهلي الوحيد الذي لم يخسر في الدوري الممتاز حتي الآن، كما أنه الأكثر تحقيقا للفوز بـ 7 انتصارات متتالية، بينما أندية الجونة ومصر المقاصة ووادي دجلة واسوان الأكثر تعرضًا للهزيمة وخسر كل منهم 5 مباريات، أما فريق طنطا هو الأكثر تحقيقا للتعادلات بـ 6 مباريات.



ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق الجولة العاشرة:

1- الأهلي – 21 نقطة
2- الاتحاد – 20 نقطة
3- المقاولون – 19 نقطة
4- الزمالك – 14 نقطة
5- سموحة – 14 نقطة
6- الانتاج الحربي – 14 نقطة
7- بيراميدز – 13 نقطة
8- انبي – 13 نقطة
9- الاسماعيلي – 13 نقطة
10- حرس الحدود – 10 نقاط
11- الجونة – 10 نقاط
12- طنطا – 9 نقاط
13- المصري – 8 نقاط
14- المقاصة – 8 نقاط
15- طلائع الجيش – 7 نقاط
16- نادي مصر – 7 نقاط
17- وادي دجلة – 6 نقاط
18- أسوان – 5 نقاط


مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري:

تنطلق مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري اليوم الاثنين، حيث يلتقي الاسماعيلي مع المقاولون العرب في تمام الخامسة مساءًا، ويواجه الأهلي نظيره الاتحاد السكندري في السابعة والنصف مساءًا.



بينما تستكمل مباريات الجولة الـ10 غدا الثلاثاء 24 ديسمبر الجاري، حيث يلعب طنطا مع أسوان في تمام الثانية والنصف ظهرًا، ويستضيف نادي مصر نظيره المقاصة في الخامسة مساءًا، بينما يواجه الزمالك نظيره الانتاج الحربي في تمام السابعة والنصف مساءًا على ستاد "السلام".



وتختتم مباريات الجولة يوم الأربعاء 25 ديسمبر الجاري، حيث يستضيف انبي نظيره حرس الحدود في الثانية والنصف ظهرًا، وتقام مباراتي سموحة مع الجونة، وطلائع الجيش مع المصري في توقيت واحد الخامسة مساءًا، ويلعب بيراميدز مع وادي دجلة في السابعة والنصف مساءًا.
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