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تاريخ مواجهات لاتسيو ويوفنتوس بالسوبرالإيطالي

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:47 ص
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بوابة الفجر
محمد الصو
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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو، بالتتويج بلقب السوبر الإيطالي، على حساب يوفنتوس، بعد الفوز عليه بثلاثية مقابل هدف وحيد، بالمباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس على ملك الملك سعود بالمملكة العربية السعودية.


وتقدم لاتسيو عن طريق لويس ألبرتو في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول، قبل إحراز باولو ديابالا هدف التعادل السيدة العجوز في الدقيقة 45، وعاد لاتسيو للتقدم مجددًا عن طريق لوليتش في الدقيقة 74 من عمر اللقاء، ثم اختتم دانيلو كاتالدي أهداف لاتسيو في الدقيقة 94 بالمباراة.


ويرصد "الفجر الرياضي" تاريخ مواجهات لاتسيو ويوفنتوس بالسوبر من خلال التقرير الآتي:-


كانت البداية عندما إلتقى لاتسيو يوفنتوس، على لقب كأس البطولة عام 1998 وانتهت بفوز الفريق السماوي بهدفين مقابل هدف وحيد.


وجاءت المرة الثانية حينما إلتقى الفريقين بموسم 2013 وانتهت بفوز السيدة العجوز برباعية نظيفة.


وواصل يوفنتوس تفوقه في المرة الثالثة بين الفريقين، والتي جاءت في عام 2015 وفاز حينها بهدفين دون رد، والتتويج باللقب الثاني على حساب منافسه.


واستمر الفريقين في التنافس على لقب البطولة وكانت هذه المرة في عام 2017 بالسعودية، وتوج به لاتسيو بالفوز بنتيجة 3-2 وعادل رقمه في تاريخ مواجهتهما.


وكانت أخر المواجهات بين يوفنتوس ولاتسيو، في المباراة التي أقيمت مساء أمس بالرياض، وفاز بها لاتسيو بنتيجة ثلاثية مقابل هدف وحيد. 
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