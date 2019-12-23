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سولشكاير يقترب من الرحيل عن اليوناتيد

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:34 ص
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بوابة الفجر
محمد الصو
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بات النرويجي آولي جونار سولشكاير المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مُعرض للرحيل عن تدريب الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة بسبب النتائج المخيبة.


وسيتعين على إدارة نادي الشياطين الحُمر، عقد اجتماع خلال الساعات المقبلة، لبحث أمر المدير الفني، عقب تعرضه للهزيمة أمام واتفورد، بالبريميرليج.


وتعرض مانشستر يونايتد، لهزيمة مفاجئة أمام واتفورد متذيل الترتيب، بهدفين دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء أمس ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر بالبريميرليج.


وتراجع يونايتد للمركز الثامن في جدول الترتيب عقب الهزيمة القاسية، برصيد 25 نقطة، فاشلًا في استغلال التقدم للمركز الخامس.


وكان سولشكاير، قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن صفوف الفريق قبل مواجهة مانشستر سيتي، إلا أن فوزه على السيتيزين وتوتنهام هوتسبير في مباراتين متتالين، وضعه في منصب الحفاظ على وضعيته حتى هذه اللحظة.


وعبر أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد عن خيبة أمله في خسارة فريقه مساء أمس أمام واتفورد بهدفين دون رد.


وتحدث المدرب عقب نهاية المباراة قائلًا :"أشعر بخيبة أمل كبيرة. الشوط الأول كان بطيئاً للغاية ولم نهدد مرمى المنافس في الشوط الثاني تتوقع رد فعل، لكنهم سجلوا الهدف الأول. هذا يحدث في كرة القدم أحيانًا".


وأضاف :"لم نتمكن من العثور على الزخم والجودة. لم نفعل ذلك حتى سجلوا الهدفين. قمنا بخلق بعض الفرص، لكننا لم نستغلها".


وتابع :"لا نتوقع أي أخطاء من ديفيد دي خيا، ولكن هذا يحدث لأي شخص في كرة القدم. الأمر الآن يدور حول رد فعلنا كفريق واحد. لدينا مباراتين خلال فترة أعياد الميلاد، ونحتاج للنهوض".


وعن عودة بوجبا للفريق قال :"هي إضافة كبيرة. كان بوجبا يعمل بجد خلال الفترة الأخيرة. لقد أظهر مدى جوعه وتعطشه للعب. أنا متأكد من أننا سنستفيد من عودته".


وأتم حديثه بالتعليق عن مواجهة نيوكاسل المقبلة قائلًا :"بالتأكيد نريد العودة واللعب على أولد ترافورد والفوز لأن ما نمر به ليس جيداً. نعلم أنه أمامنا مرحلة مكثفة من المواجهات، وأنا متأكد أن اللاعبين سيظهرون رد فعل"
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