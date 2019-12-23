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هل يحتاج ريال مدريد إلى رونالدو؟ زيدان يجيب

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:07 ص
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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سقط نادي ريال مدريد اليوم الأحد 22 ديسمبر في فخ التعادل السلبي مع نادي أتلتيك بلباو في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.


عودة رونالدو إلى ريال مدريد

وقام أحد الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد وأتلتيم بلباو بسؤال زين الدين ويدان مدرب نادي ريال مدريد ما إذا كان يحتاج إلى عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف الفريق مرة أخرى بسبب المستوى السئ حاليا للفريق.


وقال زيدان في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "‏هل تحتاج إلى كرستيانو؟ لا نحتاج لكرستيانو، إنها مجرد عثرة وعلينا المواصلة على هذا المنوال هي مباراتان فحسب لم نسجل فيهما، وقريبا عندما نعود للعمل سنتغلب على هذه الفترة، تسألني وسأجاوبك أعتقد أن علينا مواصلة العمل لأننا نتحسن على كافة المستويات".


ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم
وبهذه النتيجة يحصل كل فريق على نقطة وحيده ليصل رصيد نادي ريال مدريد إلى 37 نقطة ليتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز بينما يقف رصيد نادي أتلتيك بلباو إلى 28 نقطة ليتواجد في المركز السابع.


متصدر جدول الدوري الإسباني
ويحتل نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 39 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري. 

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