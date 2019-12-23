سالي عبد السلام في عشاء مع محمد منير (صور)

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كشفت الإعلامية سالي عبد السلام، عن تناولها وجبة العشاء مع الملك محمد منير، وابنه أخيه سارة، في جو من السعادة.ونشرت سالي عبد السلام، صورًا لها من أجواء لقاء منير وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وعلقت "عبد السلام" على الصور قائلة: "احلى عشاء مع الكينج محمد منير، بنحبك يا ملك انا نفسى الناس تشوف حلاوتك وشخصيتك وخفة دمك والله انت تجنن ربى يحميك يا حبيبي".وتابعت "سالي": "شكرًا سرسورى عشان بتودينى لعمك احلى عشاء والله وتسلم ايدك يا عاصم على الشوى حبيناك جدًا والله".واختتمت كلامها على العشاء مع محمد منير قائلة: "يا كينج ربنا يخليك لينا، اللهم بارك".ونالت الصور إعجاب عدد كبير من الجمهور المتابع لها، وانهالت التعليقات عليها بشكل كبير معبرين عن حبهم الشديد لها، ومحمد منير، والبعض منهم تمنى لقائه لو لمرة واحدة فقط.تعليقات الجمهورومن تعليقات الجمهور: "امنيه حياتي اشوفه بس واقعد معااه يا بختك"، "هو عسل اصلا الكينج المحترم ربنا يديه الصحه"، "الله ايه اللمة حلوة دي، أمانة سلمينا عليه، وحشنا الملك".يذكر أن الإعلامية سالي عبد السلام، تشارك في تقديم برنامج "نواعم" الذي يذاع على قناة.MBC 1، وكان آخر ظهور لها أثناء تقديمها الهضبة عمرو دياب في حفله بموسم الرياض، لتكون أول مذيعة مصرية تشارك فيه.