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محمد عاطف "طيارة" يقترب من الممتاز "ب"

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 01:36 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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إقترب محمد عاطف طياره ظهير أيمن نادي المقاولون العرب الأسبق، ونادي بلبيس الحالي من العودة للدوري الممتاز.

وقد صرح أحمد علاء وكيل أعمال اللاعب أن طياره تلقي عدة عروض
من دوري الأضواء، والقسم الثاني، ومن المحتمل أن ينتقل اللاعب إلي أحدهم الفترة القادمة.

وقد ظهر اللاعب بشكل ملفت للنظر بعد الاداء التي قدمة اللاعب مع فريقة وأصبح مطمع العديد من الاندية.

جدير بالذكر أن عاطف أنتقل الي نادي دمنهور في بداية الموسم ولمدة ثلاث سنوات الا أن اللاعب قرر فسخ التعاقد مع النادي البحراوي للخلاف في بنود التعاقد، وأن يريد أن ينتقل إلي فريق يشارك معه بشكل مستمر وإنتقل إلي نادي بلبيس لمدة موسمين.

وقد بدأ اللاعب حياتة الكورية وهو ناشئ في نادي المقاولون العرب وشارك مع الدرجة الأولى في عدة مباريات.
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