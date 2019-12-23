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فايلر في ورطة قبل مواجهة الاتحاد

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 01:25 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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عاد اللاعب الدولي عمرو السولية لاعب وسط فريق النادي الأهلي لقائمة الأحمر لمواجهة الاتحاد السكندري غدا ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز بعد غيابه عن مباراة الإسماعيلي الماضية للإصابة بنزلة برد.


وكان النادي الأهلي حقق الفوز على الدراويش بهدف دون رد على ملعب المكس بالأسكندرية سجله اللاعب وليد سليمان من رأسية رائعة ليستمر الأهلي فى سلسلة الإنتصارات بعد 7 مباريات فاز بهم جميعًا وإحتل صدارة المسابقة برصيد 21 نقطة.


ووضع عمرو السولية المدير الفنى للنادي الأهلي رينيه فايلر فى ورطة بعد تألق لااب وسط الفريق اليو ديانج اللاعب المالي الذى أثبت جدارته خلال المشاركة مع الأهلي أمام الإسماعيلي، مما جعل فايلر فى حيرة بين الثنائي للدفع بأحدهم أمام زعيم الثغر أو اللعب بالثنائي معاً.


ويذكر أن الأهلي يحتل صدارة الدوري المصري وسيلتقي مع الاتحاد السكندري مساء الاثنين على ستاد القاهرة الدولى فى تمام السابعه ونصف مساءا.
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