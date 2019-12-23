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"خبرة وتاريخ كبير".. هالة سرحان تعلق على تولي أسامة هيكل منصب وزير الإعلام

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:23 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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هنأت الإعلامية هالة سرحان، الوزير أسامة هيكل بعد اختياره لمنصب وزير الإعلام، حيث أشادت بخبرته الطويلة بالمجال.

ونشرت هالة سرحان، تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" كتبت خلالها: "الوزير أسامة هيكل بالفعل خبرة وتاريخ وانا مع الاستاذ عمر بطيشة وأضيف انه سيعيد الإعلام إلى مساره الحقيقي الصحيح".

وأضافت: "نتمني له التوفيق في مهمة صعبة للغاية كان الله في عونه".

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعالي، اليوم، على عودة وزارة الإعلام من جديد، في التعديلات الوزارية، تحت مُسمى وزارة الدولة لشؤون الإعلام، ويترأسها أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار السابق بالبرلمان.

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