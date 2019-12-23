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أحمد السعدني ينضم لأسرة مسلسل "الفتوة" لياسر جلال

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:01 ص
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بوابة الفجر
ريهام كمال
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انضم الفنان أحمد السعدني، لأسرة مسلسل الفتوة الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2020.

ويجسد أحمد السعدني، شخصية "الفلين" أمام بطل العمل ياسر جلال، التي تدور أحداثه قبل 100 عامًا بحي الجمالية.

وانتهى مهندس الديكور الخاص بمسلسل "الفتوة" من بناء ديكور حي الجمالية لينطلق تصوير العمل يوم 26 من الشهر الجاري الذي حددته شركة سينرجي المنتجة له.

وتجمع المشاهد الأولى في مسلسل "الفتوة" بالفنانين ياسر جلال، مي عمر، محمود حافظ، في حي الجمالية التي تم بناء ديكوره داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال، أحمد السعدني، مي عمر، رياض الخولي، صفوة، محمود حافظ، مجدي فكري، أحمد خليل، ومجموعة من الفنانين الشباب، تأليف هاني سرحان، ومن إخراج حسين المنباوي.

وبعد النجاح الكبير بمسلسل "لمس أكتاف" في رمضان الماضي يجتمع الثلاثي الفنان ياسر جلال، المؤلف هاني سرحان، والمخرج حسين المنباوي، في عمل آخر وهو "الفتوة" ليشارك في رمضان 2020.

ومن الجدير بالذكر أن الفنان أحمد السعدني، عرض له مؤخرًا مسلسل "شبر مية" ولاقى نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور وقت عرضه، ونسب مشاهدة عالية، وشارك معه في بطولته نجلاء بدر، ندى موسى، إيناس كامل، محمد علي رزق، مراد مكرم، وعدد من النجوم، تأليف شريف بدر الدين، ومن إخراج طارق رفعت.

وكان آخر ظهور للفنان أحمد السعدني في حفل توزيع جوائز الديرجيست عن دوره في مسلسل "زي الشمس" والذي عرض في رمضان الماضي.



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