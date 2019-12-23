مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الأثنين 23 / 12 / 2019 بث مباشر

مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأثنين الموافق 23 / 12 / 2019، أبرزها مباراتي المقاولون ضد الإسماعيلي، ومباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري قي الدوري المصري، والقنوات الناقلة لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.





ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ10" المقاولون العرب x الإسماعيلي، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport 2.





الأهلي x الاتحاد السكندري، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.





مواعيد مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين "دور الـ16" أبها x التعاون، تقام المباراة في تمام الثالثة إلا ثلث مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة إلا ثلث مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة إلا ثلث بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.







