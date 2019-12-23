Advertisements
Advertisements
Advertisements

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الأثنين 23 / 12 / 2019 بث مباشر

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 01:11 ص
Advertisements
بوابة الفجر
حسن شحاتة
Advertisements
مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأثنين الموافق 23 / 12 / 2019، أبرزها مباراتي المقاولون ضد الإسماعيلي، ومباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري قي الدوري المصري، والقنوات الناقلة لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:  

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ10" 
المقاولون العرب x الإسماعيلي، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport 2.

الأهلي x الاتحاد السكندري، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

مواعيد مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين "دور الـ16" 
 أبها x التعاون، تقام المباراة في تمام الثالثة إلا ثلث مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة إلا ثلث مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة إلا ثلث بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.


مواعيد مباريات اليوم في كأس محمد السادس للأندية "ذهاب دور الـ8" 
الشباب x الشرطة، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2.
Advertisements

أخبار تهمك

فايلر في ورطة قبل مواجهة الاتحاد

منذ أقل من ساعة

الصفقة الثانية في الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. برشلونة يعرض نجمه للبيع لتمويل هذه الصفقة المفاجئة

منذ ساعة و 16 دقيقة

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

منذ حوالي 12 ساعة

نائبة تطلق النار من شرفة منزلها احتفالا بخطوبة نجلتها.. والبرلمان يرد (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

تعليق ناري من عمرو أديب على الإفراج عن سامي عنان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 17 ساعة

أخبار برشلونة اليوم.. صدمة كبرى في البارسا وفالفيردي يوجه ضربة قاتلة لأحلام ميسي ورفاقه

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الحبس 3 سنوات لزوجة لاعب كرة قدم شهير

منذ حوالي 7 ساعات

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| راجح قاتل.. حبس قتلة "شهيد الشهامة" 15 عاما

منذ حوالي 15 ساعة

أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد.. مفاجأت فايلر قبل موقعة الاتحاد وكلمة واحدة من الخطيب تحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يجهز مبلغ ضخم لبقاء نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
09:42 ص

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

01:02 م

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

09:28 م

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

09:22 م

تعليق ناري من عمرو أديب على الإفراج عن سامي عنان

10:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status