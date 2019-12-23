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ميريام فارس توجه رسالة لشيرين عبد الوهاب.. ماذا قالت لها؟

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 01:47 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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وجهت المطربة اللبنانية ميريام فارس، رسالة لزميلتها شيرين عبد الوهاب، بعد الأزمات والمشاكل التي لاحقتها مؤخرًا. 

وقالت في تصريحات تصريحات صحفية: "شيرين إنسانة عفوية وكلنا نعرف ذلك"، الله يخليها وتكون سعيدة بحياتها".

وأضافت في رسالتها لشيرين: "أهم شيء بعيدًا عن الفن أن تكون صحتك كويسة وسعيدة وهذا الشيء أهم شيء".

جدير بالذكر أن أخر أعمال ميريام فارس هو فيديو كليب "قومي"، وهو من كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع حسام الدين، ماستر جاسم محمد، والكليب من إخراج شريف ترحيني.

ميريام فارس
مغنية وفنانة استعراضية وممثلة لبنانية، بدأت مشوارها الفني بإصدارها ألبومها الأول "أنا والشوق"، لم ينحصر جمهور "ميريام" في لبنان فقط بل من الدرجة الأولى العالم العربي، وقد اشتهرت بأغاني عديدة منها "أنا والشوق"، و"حقلق راحتك"، و"مكانه وين"، و"إيه اللي بيحصل" وغيرها خصوصا الأغاني المصورة التي تحتوي المشاهد الاستعراضية.


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الكلمات المفتاحية

ميريام فارس مطربة شيرين عبد الوهاب الفجر الفني

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