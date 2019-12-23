عاجل.. برشلونة يعرض نجمه للبيع لتمويل هذه الصفقة المفاجئة

يفكر نادي برشلونة الإسباني في تدعيم أحد المراكز في الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة وذلك عن طريق بيع أحد نجوم الفريق.





برشلونة يعرض سيميدو للبيع

وأكدت صحيفة "لو سبورت 10" الفرنسية أن نادي برشلونة قرر بيع البرتغالي نيلسون سيميدو الظهير الأيمن للفريق خلال فترة انتقالات يناير القادمة.





برشلونة يرغب في صفقة جديدة وأشارت الصحيفة إلى أن نادي برشلونة يرغب في التعاقد مع ظهير أيمن أخر لذلك يفكر النادي في بيع سيميدو في يناير القادم وضم ظهير أقوى.





مشاركات سيميدو مع نادي برشلونة هذا الموسم وقد شارك نيلسون سيميدو في 20 مباراة حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدفين ولم يسجل أي أهداف.



ترتيب نادي برشلونة في الدوري الإسباني ويحتل نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 39 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.



