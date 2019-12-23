ترتيب الدوري الإسباني 2019| ريال مدريد ينهي العام ثانيًا.. وبرشلونة يحتل الصدارة بجدارة

انتهت منذ قليل مباراة ريال مدريد وأتليتك بلباو، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأحد 22 ديسمبر الجاري، على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل الملكي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني.

انتهت منذ قليل مباراة ريال مدريد وأتليتك بلباو، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأحد 22 ديسمبر الجاري، على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل الملكي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني.

فوز إيبار على غرناطة بثلاثية دون رد، وإشبيلية على مايوركا بهدفين دون رد، وبرشلونة على ألافيس برباعية مقابل هدف، وفياريال على خيتافي بهدف دون رد، وتعادل بلد الوليد مع فالنسيا بهدف لكل فريق، وليجانيس على إسبانيول بهدفين دون رد، وريال سوسيداد على أوساسونا برباعية مقابل ثلاثة أهداف، وأتليتكو مدريد على ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف، وليفانتي على سلتا فيجو بثلاثية مقابل هدف، وتعادل بلباو مع مدريد بدون أهداف.