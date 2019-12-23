الجيش الليبي: قادرون على حسم معركة طرابلس في أي لحظة (فيديو)

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجية المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن القوات المسلحة الليبية تقوم بمهمتها على أكمل وجه في القضاء على المليشيات الإرهابية في طرابلس، معقبًا: "المليشيات في نهايتها، وفي آخر رمق".



وتابع "المحجوب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن الجيش الآن قام بتطويق كامل للمليشيات في طرابلس، والمليشيات الآن تحت قبضة الجيش الليبي، وفي أي لحظة قد يقوم الجيش بالكماشة على المليشيات الإرهابية، لافتًا إلى أن الجيش الليبي متواجدة في كافة الجبهات، ولديه القدرة الكافية لحسم المعركة.



وأشار إلى أن الدعم التركي والقطري لم يتوقف للمليشيات الإرهابية، وما وصل للمليشيات من عشرات الطائرات التركية أو مئات المدرعات أو أسلحة نوعية مهولة جدًا، وتكفي لتسليح جيوش.

