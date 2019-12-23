المسماري ساخرا من قطر: "لا تساوي حجم قرية ليبية" (فيديو)



وأشار "المسماري"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه لا يستطيع مواطن في طرابلس أن يتجول بسيارة حديثة دون سلاح وحماية، فالنساء في طرابلس تهان، موضحا أنه لا يمكن تحديد الوعاء الزمني لإنهاء عملية تحرير طرابلس.



وعن هدف قطر من ليبيا، عقب "المسماري"، "اسمها قطيرة فحجمها لا يساوي حجم قرية ليبية، فحجم ليبيا يساوي 155 مرة حجم قطر".



قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، إن التعداد السكاني داخل طرابلس يصل إلى 2 مليون مواطن، مؤكدا أن هذا الشعب بالكامل يؤيد القوات المسلحة الليبية حتى يتخلص من المليشيات الإرهابية.