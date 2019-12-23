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بمشاركة فنانين مصريين وسعوديين.. افتتاح معرض حوارات الوجوه والاماكن في "ضي" (صور)

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 01:26 ص
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بوابة الفجر
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افتتح معرض الوجوه والأماكن لنخبة من الفنان التشكيليين المصريين والسعوديبن وهو عبارة عن انتاج الورشة التي نظمها جاليري ضي، علي مدار ثلاثة أسابيع للفنانين المصريين والسعوديين.

المعرض يستمر لمدة اسبوعين ويقام بالتزامن مع الاختفالية التي يقيمها الجاليري لعصمت داوستاشي والتي تشهد معرضه وكتابه عن البورتريه ويشارك في المعرض الفنانون المصرييون وهم

مصطفي الفقي وحسن عبدالفتاح وأحمد نبيل وطارق الكومي ومحمد ثابت وشمس القرنفلي ومحمد عمر طوسون وسامي البلشي وطاهر عبدالعظيم وعباده الزهيري وأسماء الموجي وعلي سعيد وهشام عبدالله والسيد عبده سليم وهند الفلافلي ومني رفعت وأماني موسي ومحمد التهامي وأحمد عبدالجواد وعصام طه وساره مدحت وطلعت عبدالعزيز وراغده أحمد وسمير عبدالفضيل واميره عادل وإيمان الدمك وو ميرفت الشاذلي وأسامه سعد وجمال هلال وعاطف أحمد وسعيد كامل وريهام ماهر وساره الخوري وو هاجر صلاح حماد ونشوي عمران وأسامه سليم وبريهان محمود ونورهان جمال وندي شريف وولاء زايد وشيماء محمود ويارا حسن

ومن السعوديه: يشارك الفنانون عبدالله حماس وعبدالله إدريس وسمير الدهام وخالد الأمير ورائد الأحمري ورياض حمدون وعبدالرحمن المغربي ومحمد الشهري واحمد الخزمري ومحمد الرباط واحسام برهان ونهار مرزوق وعلا حجازي وامل فلمبان

عن الورشة يقول الدكتور محمد الناصر قومسير الورشة: "أحلام تتحقق.. وضي يتسع انتشاره".
وأضاف: "ضمن النشاط المتميز لقاعة "ضي" التي ولدت عملاقة ؛ اهتمامها بالتواصل العربي مع فناني المملكة العربية السعودية والتي اخذت مكانها على خريطة الفن العربي والعالمي، هذا التواصل كان أحد أهداف الصديق هشام قنديل منذ زمن في بحثه الدؤوب لخلق مناخ يحقق ثراء حقيقيا للفن العربي ينطلق من عاصمة الفن والثقافة والتاريخ ؛ من القاهرة".

حلم تمثّل في اختيار المقر الذي يناسب ذلك المشروع الثقافي الكبير والذي دشن منذ سنوات قلائل، النشاط فيها كان متوهجا خارج المنافسة وقد أثرى المشهد التشكيلي المصري يتنوع أنشطته الثقافية والفنية.

وتأتي فكرة تبادل ورش العمل بين أتيليه جدة وقاعة ضي الذي بدأ في فبراير 2019 برعاية الزاهدية ليشارك مجموعة متميزة من فناني مصر في ورشة عمل ناجحة ومثمرة نستكمل من خلالها التواصل في ورشة القاهرة والتي بدأت أوائل ديسمبرتحت عنوان "وجوه وأماكن" ليختتم العام 2019 بمعرض يضم نتاج هذه الورشة مواكبا لصدور كتاب ضخم عن فن البورتريه للفنان عصمت داوستاشي، ليرحل العام 2019 حاملا آخر ضوء بصمات الأنشطة المتميزة، ويستكمل العام 2020 متواصلا بافتتاح المعرض نتاج الورشة.




بمشاركة فنانين مصريين وسعوديين.. افتتاح معرض حوارات الوجوه والاماكن في "ضي" (صور)
بمشاركة فنانين مصريين وسعوديين.. افتتاح معرض حوارات الوجوه والاماكن في "ضي" (صور)
بمشاركة فنانين مصريين وسعوديين.. افتتاح معرض حوارات الوجوه والاماكن في "ضي" (صور)
بمشاركة فنانين مصريين وسعوديين.. افتتاح معرض حوارات الوجوه والاماكن في "ضي" (صور)
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