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حسين الجسمى يطرح أغنيته الجديدة "تساوى الكل" (فيديو)

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 01:14 ص
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بوابة الفجر
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طرح المطرب الإماراتي حسين الجسمي، أمس الأحد أغنيته الجديدة "تساوى الكل"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. 

وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من 52,485 مشاهدة، حتى الآن، كما نالت إعجاب وثناء الجمهور. 

وعلق أحدهم: "أول مرة أسمع أغنيه خليجيه إماراتية جميلة، كما علق آخر: " ياخي الجسمي كل يوم يزداد إبداعه قسم بالله مبدع". 

يذكر أن حسين الجسمي طرح مؤخراً عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب" أحدث أغنياته على طريقة "السينجل" بعنوان "خطير" وهي من ألحانة، وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل، ومن أشعار الدكتور مانع بن سعيد العتيبة.

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الكلمات المفتاحية

مزيكا الفجر الفني الجسمي اغنية

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