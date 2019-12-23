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نجم يوفنتوس يتحدث عن خسارة السوبر الإيطالي أمام لاتسيو

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:52 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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أعرب البوسني ميراليم بيانيتش لاعب يوفنتوس حزنه لخسارة فريقه لقب كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم بخسارته 1 - 3 أمام لاتسيو في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد في العاصمة السعودية الرياض.


وأكد بيانيتش في تصريحات إعلامية عقب المباراة "الخسارة تبدو صعبة حقا، كنا أفضل نسبيا في الشوط الثاني، وكانت المباراة مفتوحة".


وأضاف بيانيتش "ستكون هناك فترة راحة في الفترة القادمة سنحاول استغلالها جيدا، يتعين علينا العودة من أجل بلوغ الأهداف التي نسعى لتحقيقها في الموسم الحالي من خلال التتويج بدوري الأبطال والدوري الإيطالي".


ويسعى فريق (السيدة العجوز) للاحتفاظ بلقب الدوري الإيطالي للموسم التاسع على التوالي، حيث يتقاسم صدارة البطولة مع إنتر برصيد 42 نقطة من 17 مباراة.


وصعد يوفنتوس للأدوار الإقصائية بدوري الأبطال هذا الموسم، حيث يواجه ليون الفرنسي في دور الستة عشر للمسابقة التي توج بها عامي 1985 ، 1996.

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