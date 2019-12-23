اليوم.. مباريات مرتقبة للداخلية وبتروجت والقناة بالقسم الثاني



تنطلق في الثانية والنصف من اليوم الاتنين منافسات الجولة العاشرة للمجموعة الثانية مجموعة القاهرة والقناة للقسم الثاني بإقامة 5 مباريات قوية ومرتقبة.



مباريات اليوم الإثنين 23 ديسمبر





1- النجوم مع سيراميكا



يستضيف النجوم صاحب المركز السادس بقيادة سعد فاروق برصيد 11 نقطة فريق سيراميكا كليوباترا المتصدربقيادة هيثم شعبان برصيد 18 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية، تعادل النجوم مع الداخلية، بدون أهداف، وبنفس النتيجة تعادل سيراميكا مع منتخب السويس.



2- الترسانة مع القناة



يلتقي فريق الترسانة صاحب المركز الحادي عشر قبل الأخير بقيادة محمد صلاح برصيد 6 نقاط مع فريق القناة وصيف المجموعةبقيادة حمزه الجمل برصيد 15 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية، فوز القناة على النصر بهدفين مقابل هدف ،وفاز الترسانة على الزرقا بهدف.



3- كوكاكولا مع الزرقا



يشهد ملعب السكة الحديد إقامة مباراة كوكاكولا صاحب المركز الخامس بقيادة ممدوح عبد الحى برصيد 12 نقطة مع فريق الزرقا صاحب المركز الأخير بقيادة عبد اللطيف الدومانى برصيد نقطتين.



وشهدت الجولة الماضية، فوز كوكاكولا على بتروجت بهدف، وخسر الزرقا من الترسانة بنفس النتيجة.



4- منتخب السويس مع بتروجت



يواجه فريق منتخب السويس صاحب المركز الرابع بقيادة تامر مصطفى برصيد 12 نقطة فريق بتروجت صاحب المركز التاسع بقيادة علاء عبد العال برصيد 9 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية، تعادل منتخب السويس سلبياً مع سيراميكا ، وسقط بتروجت أمام كوكاكولا بهدف .



5- المريخ مع الداخلية



يحل فريق الداخلية، صاحب المركز السابع بقيادة هشام زكريا برصيد 10 نقاط، ضيفاً على نظيره فريق المريخ العاشر بقيادة محمد ياسين برصيد 6 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية، تعادل المريخ مع جمهورية شبين بهدف لكل منهما، والداخلية مع النجوم بدون أهداف.





ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 18 نقطة

2- القناة 15 نقطة

3- جمهورية شبين 13 نقطة

4- منتخب السويس 12 نقطة

5- كوكاكولا 12 نقطة

6- النجوم 11 نقطة

7- الداخلية 10 نقاط

8- النصر 10 نقاط

9- بتروجت 9 نقاط

10- المريخ 6 نقاط

11- الترسانة 6 نقاط

12- الزرقا نقطتين