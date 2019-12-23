منى ذوالفقار: والدي كان مساندا لقضايا المرأة (فيديو)



وقالت "ذو الفقار"، خلال لقاء خاص لبرنامج "من مصر"، تقديم الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر فضائية CBC، إن والدها كان مساندًا لقضايا المرأة، وكان يعتبر المشاركة فى فيلم الإرهابي واجبا وطنيًا، مضيفة:" كان لديه علاقة كبيرة مع الزعيم عادل إمام".



وأشارت إلى أن والدها أبدع وأعطى الفن كثيرًا فى حياته، وأفلامه كانت مؤثرة جدًا فى ثقافة المجتمع، مؤكدة على ضرورة أن يتبنى الفن قضايا المرأة بشكل أكبر.



ونوهت إلى أن الفنان الراحل كان يتمتع بخفة ظل وذو حس كوميدي كبير بالإضافة إلى الرجولة والشجاعة والمسئولية، مشيرة إلى أن لديها 3 أشقاء وبالرغم ذلك كان يحسها على التعلم والتفوق.



كشفت الدكتورة منى ذو الفقار، رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، جانب من حياة والدها الفنان الراحل صلاح ذو الفقار، فى الذكرى الـ26 لوفاته.