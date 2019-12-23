Advertisements
Advertisements
Advertisements

مدرب يوفنتوس يثير الجدل بعد خسارة السوبر الإيطالي أمام لاتسيو

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:42 ص
Advertisements
يوفنتوس ولاتسيو
يوفنتوس ولاتسيو
Advertisements
أكد ماوريتسيو ساري مدرب فريق يوفنتوس أسفه لإخفاق فريقه في التتويج بلقب كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم، عقب خسارته 1 - 3 أمام لاتسيو في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد في العاصمة السعودية الرياض، مشيرا إلى أن الإرهاق الذي أصاب لاعبيه تسبب في خسارة فريقه أول لقب هذا الموسم.

وفشل يوفنتوس في تعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق المتوجة بالبطولة، ليكتفي بالحصول على البطولة 8 مرات، بفارق لقب وحيد أمام أقرب ملاحقيه ميلان.

وقال ساري في تصريحات إعلامية عقب المباراة "لاتسيو لعب بطريقة جيدة على المستويين الذهني والفني، فيما دفع يوفنتوس ضريبة الإرهاق قبل المباراة وهو ما تسبب في ظهورنا بشكل سيء في مباراتنا الأخيرة عام 2019".

أوضح ساري "لم نتمكن من استغلال الأطراف بشكل جيد، كما لم نستفد من الكرات الثابتة التي حصلنا عليها طوال اللقاء".

وأخفق الفريق الملقب بـ(السيدة العجوز) في الثأر من خسارته بالنتيجة ذاتها أمام لاتسيو في مباراتهما الأخيرة التي جرت بينهما ضمن بطولة الدوري الإيطالي في السابع من ديسمبر الجاري.

ويسعى يوفنتوس في الموسم الحالي للاحتفاظ بلقب الدوري الإيطالي للموسم التاسع على التوالي، كما يحلم باستعادة لقب دوري أبطال أوروبا، الذي توج به عامي 1985 ، 1996، بعدما تأهل للأدوار الإقصائية في المسابقة القارية، حيث يواجه ليون الفرنسي في دور الستة عشر للبطولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس ولاتسيو ساري بوفنتوس

أخبار تهمك

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يُنهي ملف تجديد عقود لاعبيه عقب مواجهة بلاتينيوم

منذ حوالي 6 ساعات

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

منذ حوالي 10 ساعة

الصفقة الثانية في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

أخبار نادي الزمالك اليوم الأحد: موقف ساسي من الرحيل.. رصد مبلغ ضخم لبقاء نجم الفريق

منذ ساعتين

تعليق ناري من عمرو أديب على الإفراج عن سامي عنان

منذ ساعتين و 9 دقيقة

أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد.. مفاجأت فايلر قبل موقعة الاتحاد وكلمة واحدة من الخطيب تحسم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 19 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم.. صدمة كبرى في البارسا وفالفيردي يوجه ضربة قاتلة لأحلام ميسي ورفاقه

منذ ساعة و نصف

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الحبس 3 سنوات لزوجة لاعب كرة قدم شهير

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد الان .. مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل| راجح قاتل.. حبس قتلة "شهيد الشهامة" 15 عاما

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يجهز مبلغ ضخم لبقاء نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

رونالدو يقود يوفنتوس أمام كييفو في افتتاح الدوري الإيطالي

live|يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو بث مباشر الاسطورة لايف كورة اون لاين Yalla shoot بدون تقطيع

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو بث مباشر اليوم 22/12/2019 في كأس السوبر الإيطالي بدون تقطيع

مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم

كورة اون لاين KSA Sport مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «Ronaldo» هدف رونالدو رابط يوفنتوس HD

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول NOW جول Juventus VS

Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
09:42 ص

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

01:02 م

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

09:28 م

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

09:22 م

تعليق ناري من عمرو أديب على الإفراج عن سامي عنان

10:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status