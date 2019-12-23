وزير الزراعة: سنحاول إيجاد حلول مبتكرة للمشاكل (فيديو)

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمزارع والمواطنين، مشيرًا إلى أنه سيحاول إيجاد حلول مبتكرة وخارج الصندوق وغير تقيلدية بملف التنمية الزراعية.



وأضاف "القصير"، خلال حواره مع الإعلامي ريهام إبراهيم والإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "سي بي سي"، مساء الأحد أنه توجيهات رئيس الوزراء العمل على أرض الواقع لإيجاد حلول لمشكلات القطاع الزراعي.



وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أنه خلال الأيام القادمة سيقوم ببحث الملفات المتعلقة بالقطاع لوضع خطة ورؤية بشأنها.