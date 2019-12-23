ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يسقط وبرشلونة يتصدر بمفرده real Madrid and Barcelona

انتهت المباراة التي جمعت بين نادي ريال مدريد الإسباني ونظيره نادي أتلتيك بلباو بالتعادل السلبي منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





ملخص مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني



وبدأت المباراة بسيطرة كبيرة من جانب نادي ريال مدريد الذي شكل خطورة كبيرة جدا على مرمى نادي أتلتيك بلباو وسط بعض المحاولات من الثاني ولكن عجز كلا الفريقين عن تسجيل أي أهداف لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.





ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم



وبهذه النتيجة يحصل كل فريق على نقطة وحيده ليصل رصيد نادي ريال مدريد إلى 37 نقطة ليتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز بينما يقف رصيد نادي أتلتيك بلباو إلى 28 نقطة ليتواجد في المركز السابع.





متصدر جدول الدوري الإسباني



ويحتل نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 39 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.





جدول ترتيب الدوري الاسباني الممتاز



ويستعرض موقع "الفجر" جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز عقب مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو كالآتي: