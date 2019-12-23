متحدث "العاصمة الإدارية" يكشف موعد انتقال موظفي الحكومة (فيديو)



ولفت إلى أنه سيتم تأهيل الموظفين للتعامل مع النظام الجديد، مضيًفا: "البنية التحتية للعاصمة الإدارية ذكية وسيكون هناك مراكز معلومات لكل الوزارات"، معلقًا: "مش هيكون في سيستم واقع أو تكدس للموظفين في العاصمة الإدارية وستكون هي العقل المدبر للدولة المصرية ".



ونوه المتحدث باسم العاصمة الإدارية إلى أنه سيتم نقل 52 ألف موظف من دواوين الوزارات المختلفة، إلى الحي الحكومي بالعاصمة منتصف العام المقبل.

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية، إن العمل مستمر فى كامل أنحاء العاصمة الإدارية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تتابع الأمور.وأضاف "الحسيني"، خلال حواره مع الإعلامي ريهام إبراهيم والإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "سي بي سي"، مساء الأحد، أنه تم الانتهاء من أعمال الحي الحكومي بنسبة 75%، مشيرًا إلى أن نقل الموظفين للعاصمة الإدارية سيكون في النصف الثاني من عام 2020.وأشار إلى أن منظومة العمل الحكومي في العاصمة الإدارية ستختلف عن النظام التقليدي، موضحًا أن الحكومة ستكون إلكترونية والنظام مميكن.